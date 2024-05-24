تفاعل على حديث ملك البحرين عن إيران بلقاء بوتين في روسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من التصريحات التي أدلى بها العاهل البحريني، الملك حمد لن عيسى آل خليفة، حول العلاقات مع إيران خلال استقباله من قبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في موسكو.

وقال الملك حمد في مقطع الفيديو المتداول: "إيران مع البحرين ان يحلّون مشاكلهم وما في مشاكل في الواقع، أبد ما في مشاكل تذكر، لله الحمد ليس هناك سبب يدعو للتأجيل، وأهل البحرين يحبون إيران وتاريخ مع إيران ويحبون الزيارات لإيران وهكذا.."

وخلال الاستقبال قال الملك حمد إن من "أهم أهداف الزيارة أيضًا إطلاع فخامة الرئيس الروسي على نتائج القمة العربية التي عقدت في مملكة البحرين مؤخرًا"، موضحًا أن "المشاركين في القمة يثمنون دور روسيا وتعاطفها مع القضايا العربية العادلة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

وأشار الملك حمد إلى ما تم خلال القمة العربية من اتفاق بشأن عقد مؤتمر دولي للسلام، مؤكدًا أن "روسيا هي أول دولة يتوجه لها جلالته بطلب دعم هذا المؤتمر نظرًا لأهمية دور روسيا وكذلك الدول العالمية المؤثرة"، معربًا عن "أمله بأن يتحقق هذا المؤتمر في مملكة البحرين"، وفقا لتقرير الوكالة.