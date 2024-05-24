مصدران يكشفان لـCNNعن جهود لإحياء مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

(CNN) -- قال مسؤول أمريكي، لشبكة CNN، الخميس، إن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) وليام بيرنز سيعود إلى أوروبا لمحاولة إعادة المفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إلى "المسار الصحيح".

وأضاف المسؤول أن "بيرنز سيسافر إلى أوروبا في الأيام المقبلة في محاولة لإحياء المفاوضات"، وتابع: "وليام بيرنز يجري مناقشات متكررة مع المصريين والقطريين والإسرائيليين، وكل من مصر وقطر منخرطتان للغاية، وكذلك الإسرائيليون".

وكذلك، أخبر مسؤول قطري، شبكة CNN ، أن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني سيشارك أيضا في المفاوضات، و هو موجود حاليا في باريس.

ولم يؤكد أي من المسؤولين المشاركين الآخرين.

وفي الماضي، انضم إليهما في باريس مدير جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنياع ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

وكانت المفاوضات توقفت قبل 3 أسابيع بعد أن قام بيرنز بجولة في المنطقة محاولا سد الفجوات المتبقية بين إسرائيل وحركة "حماس".

وذكرت CNN، الثلاثاء، أن مصر غيرت بشكل منفرد بنود المقترح الذي وقعت عليه إسرائيل وقدمته إلى "حماس" التي أعلنت بعد ذلك أنها قبلته، وتم تغيير المقترح دون علم إسرائيل أو الوسطاء الآخرين، الولايات المتحدة وقطر، مما أثار الغضب والإحباط.

يذكر أن مصدر مصري قال، لشبكة CNN، إن "بعض الأطراف تلعب لعبة اتهام الوسطاء ولومهم واتهامهم بالتحيز من أجل التهرب من اتخاذ القرارات المطلوبة"، في رده على طلب CNN الحصول على تعليق من الحكومة المصرية بشأن ما قالته المصادر، وأضاف المصدر المصري: "تستغرب مصر محاولات بعض الأطراف الإساءة المتعمدة للجهود المصرية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة".

وأصدر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان ردا مطولا وصف فيه القصة بأنها "مغلوطة" و"خالية من أي معلومات أو حقائق"، دون تقديم تفاصيل.

وأضاف أن "مواصلة محاولات التشكيك والإساءة لجهود وأدوار الوساطة المصري، بادعاءات مفارقة للواقع، لن يؤدي إلا لمزيد من تعقيد الأوضاع في غزة والمنطقة كلها، وقد يدفع الجانب المصري لاتخاذ قرار بالانسحاب الكامل من الوساطة التي يقوم بها في الصراع الحالي"، حسبما قال رشوان في بيان.

وتابع أن "ممارسة مصر لدور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين بالقطاع والأسرى بإسرائيل، تم بناء على مطالبات وإلحاح متكررين من إسرائيل والولايات المتحدة للقيام بهذا الدور، وهو ما جاء نتيجة لإدراكهم مدى الخبرة والحرفية المصرية في إدارة مثل هذه المفاوضات، خاصة وأن لمصر تجارب سابقة ناجحة متعددة، بين إسرائيل وحركة حماس".

ومن جانبه، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إلى "عدم الالتفات إلى التقارير الإعلامية التي تحاول التشكيك وكيل الاتهامات لجهود الوساطة الجارية"، حسب قوله.

وشدد الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، على ضرورة أن "ينصب التركيز في هذا الوقت الحساس على سبل انهاء الحرب في القطاع".

وتابع أن جهود وساطة قطر مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية "مستمرة"، و أن "الدول الثلاث تعمل بتنسيق تام من أجل التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بما يقود إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة".