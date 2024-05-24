أثارت "ذعرا".. جامعة في عُمان تكشف سبب "الأصوات الغريبة" في سكن طالبات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت جامعة نزوى في سلطنة عُمان عن حقيقة مصدر الأصوات التي سٌمعت في سكن الطالبات التابع للجامعة وأثارت ذُعرا بين الطالبات.

وأصدرت الجامعة بيانا بعد انتشار مقاطع فيديو للأصوات التي وُصفت بـ"المرعبة"، قالت فيه: "تابعت جامعة نزوى باهتمام كبير ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإخبارية حول صدور أصوات مجهولة المصدر في أحد ممرات الوحدة السكنية بالحرم الجامعي وذلك في مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024".

وأضافت الجامعة: "وفور تلقي البلاغ من مشرفات الوحدة السكنية تم إجراء التحري عن مصدر الصوت، وتبين أنه مفتعل وناتج عن تصرف سلوكي فردي وجار حاليا اتخاذ اللازم بشأنه".

وتداول عدد من مستخدمي "إكس"، تويتر سابقا، مقطع فيديو يُظهر أصواتا غريبة في سكن الطالبات بجامعة نزوى وسط صرخات من الطالبات مسموعة في المقطع المتداول.