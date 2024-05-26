"تحرش بحدث".. الأمن السعودي يعلن اعتقال باكستاني ويشهر باسمه

الأحد ،

نشر الأحد ، 26 مايو / أيار 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي، الأحد، إلقاء القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية لتحرشه بحدث، ونشر اسمه كاملا تشهيرا به.

وقال الأمن السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، تويتر سابقًا، إن "شرطة منطقة القصيم ألقت القبض على المقيم من الجنسية الباكستانية، محمد وقاص محمد أسلم خان لتحرشه بحدث".

وأضاف منشور الأمن السعودي أنه "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".

وبعد التشهير باسمه كاملا، نشر الأمن السعودي مقطع فيديو وصورة للمتحرش الباكستاني وأرفقهما بمنشوره على منصة "إكس".