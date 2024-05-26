دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، مساء السبت، نجاح الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في إحباط تهريب 100 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر، تم جلبها عن طريق البحر وضبط مواطن متورط بمحاولة تهريبها.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من إحباط تهريب 100 كيلو من مادة الحشيش المخدرة تم جلبها عن طريق البحر، وضبط مواطن متورط بجلبها، وذلك بقصد الاتجار بها بالبلاد، علماً بأن القيمة السوقية للمضبوطات تقدر بحوالي ربع مليون دينار كويتي (حوالي 814 ألف دولار أمريكي)".

وأضافت وزارة الداخلية الكويتية أن "رجال الأمن مستمرون في التصدي لمروجي ومهربي المواد المخدرة، وحماية المجتمع، والحفاظ عليه من تلك الآفات الخطيرة".

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي "استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات، وتعقب مروجيها ومهربيها، وحماية المجتمع من هذه الآفة المدمرة".

كما نشرت الوزارة الكويتية مقطع فيديو لعملية رصد وضبط كمية الحشيش المخدر في البحر، وأرفقته بمنشورها على منصة "إكس".