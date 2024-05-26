نتنياهو يرفض طلب السنوار إنهاء الحرب من أجل إطلاق سراح الرهائن

هدف رئيسي لإسرائيل.. من هو يحيى السنوار زعيم حماس في غزة؟

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(CNN)-- أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن معارضته الشديدة للمطالب التي قدمها يحيى السنوار، القائد العسكري لحركة حماس في غزة، في المفاوضات الجارية لإطلاق سراح الرهائن.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان: "بينما أعطى رئيس الوزراء نتنياهو مرارًا وتكرارًا فريق التفاوض تفويضًا واسع النطاق لإطلاق سراح الرهائن لدينا، يواصل السنوار المطالبة بإنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وترك حماس كما هي، حتى تتمكن من تنفيذ الفظائع التي ارتكبت في 7 أكتوبر/تشرين الأول مرارا وتكرارًا".

وأضاف أن "رئيس الوزراء نتنياهو يعارض ذلك بشدة. فالإحاطات التي يقدمها فريق التفاوض لا تؤدي إلا إلى تشديد موقف حماس والإضرار بالعائلات وتأخير إطلاق سراح الرهائن لدينا".

جاءت تصريحات نتنياهو قبيل اجتماع مجلس الوزراء الحربي المنعقد حاليًا، مساء الأحد.