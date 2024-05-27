دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصدرت النيابة العامة الكويتية، مساء الأحد، أمرا يقضي بحجز مواطن بتهمة بإذاعة أخبار كاذبة تضر بالمصالح القومية للبلاد، والقيام بعمل عدائي ضد السعودية، حسبما أوردت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأفادت وكالة "كونا" في تقرير، بأن "النيابة العامة أمرت بحجز مواطن لاتهامه بإذاعة أخبار كاذبة، من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والقيام بعمل عدائي ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة".

وشملت التهم أيضا: "نشر معلومات عن منظمة إرهابية بغرض الترويج لها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (إكس)، تويتر سابقا".

وأضافت النيابة العامة الكويتية أنها استجوبت المتهم، وواجهته بالتهم المنسوبة إليه ويجري استكمال إجراءات التحقيق.