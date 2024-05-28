دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت صورة "قبلة حميمية" منسوبة لرجل الأعمال الأسترالي أندرو فورست ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ليلى بنعلي، حالة من الجدل في المغرب، وسط نفي من المسؤولة.

البداية كانت عندما نشرت صحيفة "ذا أستراليان" صورة زعمت أنها تجمع رجل الأعمال الأسترالي والوزيرة المغربية، قائلة إنها التقطت في باريس خلال عطلة نهاية الأسبوع.

لا توضح الصورة المزعومة الوزيرة بشكل تام، لكن الصحيفة ذكرت أن مجموعة "فورتسكو" المملوكة لفورست وتنشط في مجال الطاقة الخضراء والمعادن والتكنولوجيا، لم تعلق على الخبر. ودار الجدل حول إذا ما كان في ذلك شبهة تضارب للمصالح.

في المقابل، قالت الوزيرة المغربية ليلى بنعلي إنها تتعرض للاستهداف منذ العام الماضي، حسب تصريحات مصورة خلال مقطع فيديو لموقع "كود" المغربي، وذلك تعليقًا على الصورة المزعومة دون أن تعطي المزيد من التفاصيل.

كما نقلت مواقع إخبارية مغربية بيانًا منسوبًا للوزيرة، نفت خلاله صحة "المنشور المسيء (في الصحيفة الأسترالية)... الذي لا يعدو أن يكون ادعاء زائفًا وعاريًا عن الصحة تمامًا".

وأثارت الصورة المزعومة ردود فعل متباينة عبر الشبكات الاجتماعية، وشكلت فرصة للمعارك الثنائية الممتدة عبر الفضاء الافتراضي بين الحسابات الجزائرية والمغربية.