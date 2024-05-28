دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، إلى كوريا الجنوبية في زيارة دولة تستغرق يومين، تلبية لدعوة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقال محمد بن زايد في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "وصلت اليوم إلى سيئول، للقاء فخامة الرئيس يون سيوك يول وبحث سبل تطوير الشراكة الإستراتيجية الخاصة بين الإمارات وكوريا، وتعزيز التعاون الاقتصادي بما يتماشى مع رؤانا المشتركة بشأن مستقبل التنمية واستدامتها في بلدينا".

وأضاف الرئيس الإماراتي: "العلاقات الإماراتية- الكورية نموذج متميز للعلاقات الإيجابية والبنّاءة، والإمارات حريصة على توسيع آفاقها بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين".

ونشرت "وام" مقطع فيديو للرئيس الإماراتي لحظة وصول طائرته إلى مطار العاصمة الكورية الجنوبية.

وذكرت وكالة "وام" في تقرير، الثلاثاء، أن "طائرة رئيس الدولة قد رافقتها لدى دخولها الأجواء الكورية، طائرات عسكرية احتفاء وترحيباً بزيارته".

وأضافت الوكالة الإماراتية أن "وفدا يرافق محمد بن زايد خلال الزيارة، يضم كلا من الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعلي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة".

كما يرافق الرئيس الإماراتي في زيارته كل من "محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، والشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، وخلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، وجاسم محمد بو عتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية ـ أبوظبي، ومحمد علي محمد الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة البلديات والنقل عضو المجلس التنفيذي، وفيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، واللواء الركن مسلم الراشدي، مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومحمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وطارق الحوسني، الأمين العام لمجلس التوازن، ومعمر أبو شهاب، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن، وعبد الله سيف النعيمي، سفير الدولة لدى كوريا".