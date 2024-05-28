دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، أمرًا باستضافة 2322 حاجًا وحاجة من أكثر من 88 دولة، من بينهم 1000 حاج وحاجة من ذوي "الشهداء والأسرى والجرحى" الفلسطينيين، لأداء مناسك الحج والعمرة، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت الوكالة في بيان، الثلاثاء، إن "الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمره الكريم باستضافة 1300 حاج وحاجة من أكثر من 88 دولة ، و1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين، و22 حاجا وحاجة من ذوي التوأم السياميين الذين تم فصلهم في المملكة، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد"، بحسب البيان.

وعبر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة المشرف العام على البرنامج، الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عن شكره للعاهل السعودي، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان "على هذه اللفتة الملكية الكريمة التي تجسد حرصهما الدائم على العناية بمصالح المسلمين في أنحاء العالم، والاهتمام بالإسلام والمسلمين، وتعميق روابط الوحدة والأخوة من خلال اجتماعهم بالحج على نفقة خادم الحرمين الشريفين وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي هيئتها الوزارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة"، طبقا لما نقلت عنه الوكالة السعودية.

وأشار الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز إلى أن "الوزارة منذ صدور الأمر الملكي قامت بالاستعداد لاستضافة هؤلاء الحجاج، وإعداد خطة استراتيجية لذلك من خلال عدد من اللجان، للعناية بضيوف خادم الحرمين الشريفين المستضافين منذ مغادرتهم بلادهم إلى وصولهم إلى أرض المملكة واستقبالهم، وتمكينهم من أداء عمرتهم وحجهم بيسر، وزيارتهم للمدينة المنورة، والصلاة في المسجد النبوي".