الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

رئيس وزراء إسبانيا يُعلن موعد الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية.. ويوضح: هذه خطوة ضد "حماس"

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
رئيس وزراء إسبانيا يُعلن موعد الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية.. ويوضح: هذه خطوة ضد "حماس"
Credit: THOMAS COEX/AFP via Getty Images

(CNN) -- أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الثلاثاء، أن الحكومة الإسبانية ستوافق على الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية اليوم، قبيل اجتماع حكومته لاتخاذ هذه الخطوة.

قد يهمك أيضاً

لماذا أشار وزير خارجية إسرائيل إلى محاكم التفتيش عند رده على قرار إسبانيا بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية؟

وقال سانشيز: "يجب أن تكون دولة فلسطين قابلة للحياة، على أن يربط ممر بين الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون القدس الشرقية عاصمتها، ويجب أن تكون موحدة في ظل الحكومة الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية". 

وتابع رئيس وزراء إسبانيا: "لا نتبنى هذه الخطوة كنوع من معاداة أي طرف، وبالتأكيد ليس ضد إسرائيل، الدولة الصديقة التي نحترمها. هذا رفض كامل لحماس، التي ترفض الدولتين".

وأردف سانشيز قائلا: "هذا قرار تاريخي بهدف واحد، المساهمة في أن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون بسلام". 

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.