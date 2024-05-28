(CNN) -- أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الثلاثاء، أن الحكومة الإسبانية ستوافق على الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية اليوم، قبيل اجتماع حكومته لاتخاذ هذه الخطوة.

وقال سانشيز: "يجب أن تكون دولة فلسطين قابلة للحياة، على أن يربط ممر بين الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون القدس الشرقية عاصمتها، ويجب أن تكون موحدة في ظل الحكومة الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية".

وتابع رئيس وزراء إسبانيا: "لا نتبنى هذه الخطوة كنوع من معاداة أي طرف، وبالتأكيد ليس ضد إسرائيل، الدولة الصديقة التي نحترمها. هذا رفض كامل لحماس، التي ترفض الدولتين".

وأردف سانشيز قائلا: "هذا قرار تاريخي بهدف واحد، المساهمة في أن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون بسلام".