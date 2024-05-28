(CNN)-- قال مصدر دبلوماسي تركي، لشبكة CNN، الاثنين، إن بلاده ذكرت خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا ينبغي أن يكون مشروطا بالمفاوضات مع إسرائيل".

وأضاف المصدر أن تركيا قالت إن "تأخير الاعتراف لا يؤدي إلا إلى شراء المزيد من الوقت لإسرائيل لأنها عازمة على استكمال خططها لإبادة الفلسطينيين والقضاء عليهم بأي ثمن، وخطة الإبادة الوحشية هذه تنتقل من غزة نحو الضفة الغربية والقدس الشرقية"، حسب قوله.

وتابع المصدر أن "تركيا ضغطت أيضا من أجل توفير تمويل مستدام للسلطة الفلسطينية، لأن إسرائيل تجمد الإيرادات الفلسطينية كوسيلة لممارسة الضغط".

وطلبت CNN من الحكومة الإسرائيلية التعليق على هذه الادعاءات.

وذكر المصدر أن تركيا انتقدت "تدني مستوى المساعدات الدولية"، قائلة إن "ما يتم فعله تحت اسم مساعدة الفلسطينيين يشبه إبقاء شخص معذب على قيد الحياة بالكاد باستخدام حقنة في الوريد".