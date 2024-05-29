-- (CNN) شوهدت دبابات إسرائيلية في وسط مدينة رفح للمرة الأولى خلال الحرب التي تخوضها إسرائيل منذ سبعة أشهر ضد حماس، مما يشير إلى مرحلة جديدة من هجومها في الوقت الذي تتقدم فيه إسرائيل رغم الضغوط الدولية المتزايدة.

صورة أرشيفية تعبيرية لدبابة إسرائيلية قرب حدود غزة في مارس 2024. Credit: JACK GUEZ / Contributor

ويأتي الهجوم البري بعد أيام فقط من شن إسرائيل غارة جوية على مخيم للنازحين في جنوب مدينة غزة، مما أسفر عن مقتل العشرات وإثارة غضب عالمي.

وقال شهود عيان لشبكة CNN إن الدبابات الإسرائيلية توغلت في مدينة رفح، الثلاثاء، وقال علاء أبو إبراهيم، أحد السكان، إن الدبابات شوهدت في دوار العودة وسط المدينة؛ وقال شاهد آخر إن الدبابات "تقدمت في منتصف الليل"، وبدأت اسرائيل هجومها على رفح في السادس من مايو/ ايار رغم الدعوات لضبط النفس قائلة انها بحاجة لدخول المدينة لاستكمال هدفها الحربي المتمثل في تدمير حماس.



