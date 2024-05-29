(CNN)-- قال مصدر دبلوماسي، لشبكة CNN، الثلاثاء، إن إسرائيل قدمت للوسطاء أفكارا جديدة بشأن صفقة الرهائن مقابل وقف إطلاق النار في غزة، ولم يوضح المصدر المطلع على المفاوضات ماهية الأفكار الجديدة.

وكانت المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة "حماس" قبل 3 أسابيع دون التوصل إلى اتفاق.

وذكرت CNN، الثلاثاء، نقلا عن مصادر أن مصر غيرت بشكل مستقل بنود المقترح الذي وقعت عليه إسرائيل وقدمته إلى "حماس" التي أعلنت بعد ذلك أنها قبلته دون علم إسرائيل أو الوسطاء الآخرين، الولايات المتحدة وقطر، مما أثار الغضب والإحباط.

وكانت "حماس" أعلنت، في وقت سابق من هذا الشهر، أنها قبلت المقترح، لكن إسرائيل سارعت إلى القول إن البنود "بعيدة كل البعد عن" تلبية مطالبها.

يذكر أن مصدر مصري قال، لشبكة CNN، إن "بعض الأطراف تلعب لعبة اتهام الوسطاء ولومهم واتهامهم بالتحيز من أجل التهرب من اتخاذ القرارات المطلوبة"، في رده على طلب CNN الحصول على تعليق من الحكومة المصرية بشأن ما قالته المصادر.

وأضاف المصدر المصري: "تستغرب مصر محاولات بعض الأطراف الإساءة المتعمدة للجهود المصرية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة".

وأصدر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان ردا مطولا وصف فيه القصة بأنها "مغلوطة" و"خالية من أي معلومات أو حقائق"، دون تقديم تفاصيل.

وأضاف أن "مواصلة محاولات التشكيك والإساءة لجهود وأدوار الوساطة المصري، بادعاءات مفارقة للواقع، لن يؤدي إلا لمزيد من تعقيد الأوضاع في غزة والمنطقة كلها، وقد يدفع الجانب المصري لاتخاذ قرار بالانسحاب الكامل من الوساطة التي يقوم بها في الصراع الحالي"، حسبما قال رشوان في بيان.

وأضاف أن "ممارسة مصر لدور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين بالقطاع والأسرى بإسرائيل، تم بناء على مطالبات وإلحاح متكررين من إسرائيل والولايات المتحدة للقيام بهذا الدور، وهو ما جاء نتيجة لإدراكهم مدى الخبرة والحرفية المصرية في إدارة مثل هذه المفاوضات، خاصة وأن لمصر تجارب سابقة ناجحة متعددة، بين إسرائيل وحركة حماس".