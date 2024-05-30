مصر.. نتيجة فحص حالة "سفاح التجمع" وقرار قضائي جديد ضده وضد نجله

صورة أرشيفية لعنصر أمن مصري على بوابة أحد السجون في البلاد العام 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر القضاء المصري، الأربعاء، قرارات جديدة في قضية "سفاح التجمع" ضد المتهم المعرف عنه باسم "كريم م.س" ونجله مع استمرار الضجة المثارة والتداول الواسع بعد العثور على جثث فتيات بطرق سريعة داخل البلاد.

وقررت محكمة جنايات بورسعيد، وفقا لما نقلته بوابة الأهرام "تأييد أمر المنع الصادر من النائب العام في التصرف في الأموال الشخصية للمتهم كريم م.س -المعروف إعلاميا بسفاح التجمع- ونجله سواء كانت نقدية أو منقولة أو سائلة أو سندات أو أسهما".

وأضافت الأهرام: "كما أمرت النيابة الكلية بمحكمة بورسعيد الابتدائية، باستمرار استجواب المتهم للكشف عن ضحايا آخرين مع إعادة المتهم إلى محبسه، واستمراره للحبس الاحتياطي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الميعاد".

وأشار التقرير إلى أن النيابة العامة في بورسعيد "كانت قد تلقت تقرير فحص الطب الشرعي لحالة سفاح التجمع، وتبين وجود آثار للمخدرات في دمائه نتيجة تعاطيه لمخدرات الحشيش و’الآيس‘ والترامادول".

وتابعت: "استعجلت النيابة العامة الصفة التشريحية لجثث الضحايا الثلاث التي عثر عليها رجال المباحث في الطرق السريعة في بورسعيد والإسماعيلية؛ لبيان سبب قتلهن، في الوقت الذي استعجلت فيه النيابة تحريات رجال المباحث حول الواقعة، والبحث في سجلات الأقسام على مستوى الجمهورية، عن حالات الاختفاء والتغيب لفتيات تنطبق عليهن نفس علامات التعذيب وآثار التعدي على أجسادهن وإخطار النيابة العامة فور العثور على أحد منهن".