دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، في تقريرها السنوي عن حالات الإعدام حول العالم، عن ارتفاع عمليات الإعدام إلى أعلى رقم لها منذ ما يقرب من عقد من الزمن في عام 2023 مع ارتفاع حاد في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وسجلت المنظمة 1153 عملية إعدام في 16 دولة في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 31% عن العدد المسجل في عام 2022 والبالغ 883. ويمثل هذا الرقم أكبر عدد من عمليات الإعدام التي سجلتها منظمة العفو الدولية منذ ما يقرب من عقد من الزمن (منذ عام 2015، عندما تم تسجيل 1634 عملية إعدام).

وكانت الدول الخمس التي شهدت أكبر عدد من عمليات الإعدام في عام 2023 هي الصين وإيران والسعودية والصومال والولايات المتحدة، حيث سجلت إيران وحدها 74% من جميع عمليات الإعدام المسجلة، بينما سجلت السعودية 15%. وذكر التقرير بأن الصومال والولايات المتحدة سجلتا عددًا متزايدًا من عمليات الإعدام في عام 2023.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه عن الدول العشر الأكثر تنفيذا لعمليات الإعدام في عام 2023.