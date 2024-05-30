بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي عليه.. ما أهمية محور فيلادلفيا؟

(CNN)-- محور فيلادلفيا، المعروف أيضًا باسم محور صلاح الدين، هو شريط ضيق من الأرض يمتد على طول الحدود بين غزة ومصر.

يبلغ طول الشريط 14 كيلومترًا فقط (حوالي 8.7 ميلًا) وعرضه 100 متر، وهو جزء أساسي من معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل في عام 1979، والتي أنهت عقودًا من الحرب. وحتى إبرام المعاهدة، كان البلدان في حالة حرب منذ تأسيس إسرائيل في عام 1948. وشهدت الاتفاقية إعادة إسرائيل لشبه جزيرة سيناء التي استولت عليها من مصر في حرب عام 1967 مقابل السلام، ومهدت الطريق في نهاية المطاف لاعتراف مصر بإسرائيل.

منطقة عازلة رئيسية: قامت المعاهدة التاريخية بنزع سلاح المنطقة الحدودية بين إسرائيل ومصر، بما في ذلك المنطقة المشار إليها باسم المنطقة (د)، حيث يقع محور فيلادلفيا في غزة.

وقيدت الاتفاقية عدد القوات التي يمكن لكل من مصر وإسرائيل نشرها بالقرب من أراضي الطرف الآخر، مما حول الممر إلى منطقة عازلة مهمة بين العدوين السابقين.

ومع ذلك، فإن التغييرات في الوجود الأمني في المنطقة يمكن أن تتم بالاتفاق المتبادل. وسمحت التعديلات التي أدخلت على الاتفاقيات الأمنية في السنوات الأخيرة للقاهرة بتعزيز وجودها الأمني في شبه جزيرة سيناء، المتاخمة لإسرائيل، في سعيها للقضاء على المقاتلين الجهاديين.

سبب أهميته: وفقاً للمعاهدة، التي تم وضعها قبل أن تسحب إسرائيل قواتها من غزة من جانب واحد في عام 2005، يُسمح لإسرائيل بقوة محدودة مكونة من أربع كتائب مشاة في المنطقة المحيطة بمحور فيلادلفيا.

وقال الجيش الإسرائيلي الخميس إنه فرض "سيطرة عملياتية" على الممر، وهي خطوة سبق أن حذر المسؤولون المصريون منها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، في فبراير/شباط الماضي، إنه يجب التعامل مع الممر "بحذر شديد لأنه قريب من الحدود المصرية". "إن أي عمليات هناك مع وجود هذا العدد الكبير من الأشخاص تشكل مخاطر."



