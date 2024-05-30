دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقبت السفارة السعودية في مصر، الخميس، على قضية اختفاء مواطن يدعى هتان بن غازي شطا في العاصمة المصرية، القاهرة، وذلك بعد التفاعل الواسع بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت السفارة في بيان نشرته على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي: "بالإشارة إلى الاستفسارات المتعلقة باختفاء المواطن هتان بن غازي في مدينة القاهرة، تود السفارة توضيح أنه منذ اليوم الأول لاختفاء المواطن باشرت السفارة إجراءاتها واتصالاتها مع الجهات الرسمية والأمنية في مصر، التي شرعت فورا في إجراءات البحث والتحري عن المواطن وظروف اختفائه، مستعينة في ذلك بكاميرات المراقبة المتوفرة لديها، حيث تمكنت الكاميرات من تسجيل خروجه من المنطقة التي يسكن فيها بحي التجمع الخامس قبل اختفائه".

وتابعت السفارة في بيانها: "لايزال البحث المكثف جاريا عن المواطن من قبل الجهات الأمنية بمتابعة وثيقة من السفارة وبالتنسيق مع أسرة المواطن".

وختمت السفارة بيانها قائلة: "نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل هذه الجهود الحثيثة بالنجاح وأن يعود المواطن سالما إلى اهله وذويه".