(CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة أن إسرائيل عرضت "اقتراحًا جديدًا شاملاً" يوفر "خارطة طريق" لوقف إطلاق النار في الصراع مع "حماس" في غزة والإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى الحركة.

وقال بايدن إن المقترح قد نقلته قطر إلى "حماس"، وإن المرحلة الأولى ستستمر ستة أسابيع وتتضمن "وقف إطلاق النار الكامل مع انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة" و"إطلاق سراح عدد من الرهائن بما في ذلك النساء وكبار السن والجرحى مقابل إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين".

وقال مصدر دبلوماسي مطلع على المفاوضات الثلاثاء إن إسرائيل عرضت على الوسطاء هذا الأسبوع أفكارا جديدة بشأن محادثات الرهائن ووقف إطلاق النار دون أن يوضح ماهية الأفكار الجديدة.

وتوقفت المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بشأن تأمين إطلاق سراح الرهائن قبل ثلاثة أسابيع دون التوصل إلى اتفاق بعد أن لم يتمكن الجانبان من التوصل إلى اتفاق بشأن بعض الشروط.