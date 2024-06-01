الكويت.. فيديو تقطيع وتكبيس سيارات ضُبطت تُقاد بتهور واستهتار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وزارة الداخلية الكويتية، الجمعة، مقطع فيديو يظهر تكبيس وتقطيع سيارات ضبطت وهي تُقاد بصورة متهورة ومستهترة.

جاء ذلك في تدوينة نشرتها الداخلية الكويتية على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا) حيث قالت بتعليق على مقطع الفيديو: "الإدارة العامة للمرور تقوم بكبس وتقطيع مركبات تقوم بالاستهتار والرعونة وتعريض حياة الآخرين للخطر.."

وتابعت: "ضمن الإجراءات الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية واتخاذ اشد العقوبات القانونية بحق المركبات التي تقوم بالاستهتار والرعونة وتعريض حياة الاخرين للخطر.. قامت الادارة العامة للمرور ومن خلال حملاتها المرورية المستمرة لضبط مخالفي قواعد وقانون المرور وبالتعاون مع الإدارة العامة للإمداد والتموين بكبس وتقطيع مركبات تقوم بالاستهتار والرعونة وتعريض حياة الاخرين للخطر".

وأضافت: "وزارة الداخلية تؤكد انه لا تهاون مع المستهترين وسيتم تطبيق القانون على المخالفين بالكبس وتقطيع المركبة حفاظاً على سلامة مرتادي الطريق، مشيرة الى انه في حال رصد عمليات الاستهتار والرعونة الاتصال على هاتف الطوارئ (112) او واتسآب الادارة العامة للمرور (99324092)".