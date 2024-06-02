دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية المصرية، في وقت متأخر مساء السبت، موعد انتهاء المهلة المحددة للأجانب المقيمين في البلاد المعفيين من شرط إصدار تراخيص الإقامة، لاستخراج بطاقات الأعفاء.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إنه "بتاريخ 30-6-2024 ستنتهي المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين بالبلاد المعفيين من تراخيص الإقامة، لاستخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات".

وأوضحت وزارة الداخلية المصرية، أنه "اعتباراً من يوم 1-7-2024، سيتم إيقاف الخدمات المقدمة لهم من كافة مؤسسات الدولة".

وكانت وزارة الداخلية المصرية، أعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي، عن ضوابط جديدة لتدقيق أوضاع الأجانب المعفيين من شرط الإقامة.

وبحسب وزارة الداخلية المصرية حينها، فإنه "يتعين على الأجانب المعفيين من شرط الحصول على الإقامة والمتواجدين في البلاد، القيام استخراج بطاقات تسجيل لهم، والتي ستعد شرطاً للحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة".