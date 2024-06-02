دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر إلى العاصمة الإماراتية، أبوظبي، الأحد، في زيارة أخوية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقالت وكالة "وام" إن "الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كان في مقدمة مستقبلي أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار الرئاسة في أبوظبي".

كما كان في استقبال أمير قطر كل من "الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ حامد بن زايد آل نهيان، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، والشيخ زايد بن خليفة آل نهيان، سفير الإمارات لدى قطر، والدكتور سلطان بن سالمين المنصوري، سفير قطر لدى الإمارات"، بحسب ما أفادت وكالة "وام".

ويرافق أمير قطر، خلال الزيارة كل من "الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، الممثل الشخصي للشيخ تميم بن حمد، والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين ووفد رسمي"، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا".