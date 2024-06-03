السيسي يتسلم استقالة الحكومة المصرية.. ويصدر تكليفا جديدا لمدبولي

(CNN) – أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تسلم الإثنين استقالة حكومة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، حسب بيان نشرته الرئاسة المصرية.

وجاء في بيان الرئاسة أن السيسي كلّف مدبولي بتشكيل "حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي".

وأردف بيان الرئاسة المصرية أن التكليفات تضمنت أيضا: "مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات".

وكلف الرئيس المصري الحكومة الحالية بمواصلة تسيير الأعمال وأداء مهامها لحين تعيين حكومة جديدة.