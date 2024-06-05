دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت السلطات المصرية، الأربعاء، بيانًا بشأن المواطن السعودي هتان شطا، الذي فٌقد أثره خلال تواجده في القاهرة منذ أبريل/نيسان الماضي.

وقال بيان لوزارة الداخلية المصرية: "بالنسبة لما تبلغ من أسرة أحد المواطنين السعوديين بغيابه عن مقر إقامته بالقاهرة تاركًا كافة متعلقاته الشخصية، فقد أسفرت جهود البحث عن العثور على جثمان المتغيب".

وأضاف بيان الداخلية المصرية أن "التحريات والفحوص الطبية أكدت عدم وجود شبهه جنائية جراء وفاته والتى جاءت نتيجة تداعيات ظروفه المرضية".

وأشار البيان إلى أنه "تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وإحاطة شقيق المتوفى والسفارة السعودية بالبلاد بتفاصيل إجراءات البحث".

حسب تقرير لقناة العربية، اختفى هتان بعد مرور أسبوع على بقائه في منزله في القاهرة الجديدة، وأنه كان يبحث عن منزل في مدينة 6 أكتوبر.

وقال شقيقه هاني شطا، في تصريحات تلفزيونية، إن هتان (41 عامًا) اعتاد زيارة مصر للحصول على دورات تدريبية في مجال عمله، الاستشارات التدريبية.

وذكرت تقارير لصحف مصرية أن آخر لقطات لكاميرات المراقبة أظهرته إلى جوار إحدى محطات الحافلات في منطقة التجمع الخامس.

قبل نحو أسبوع، قالت السفارة السعودية في بيان إنها "تباشر منذ اليوم الأول لاختفاء المواطن هتان بن غازي شطا إجراءاتها واتصالاتها مع الجهات الرسمية والأمنية في مصر، التي شرعت فورًا بإجراءات البحث والتحري عن المواطن وظروف اختفائه، مستعينةً في ذلك بكاميرات المراقبة المتوفرة لديها".