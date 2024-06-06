(CNN) – أنهت أمانة الرياض تركيب اللوحات التي تحمل اسم الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن، بعد توجيهات ملكية بإطلاق اسم الشاعر والأمير الراحل على إحدى الطرق في العاصمة السعودية وسط تفاعل.

ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، مقطع فيديو يُظهر تركيب لوحة تحمل اسم "طريق الأمير بدر بن عبدالمحسن" في العاصمة السعودية.

وتفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" مع الفيديو بشكل واسع الأربعاء، وذلك نظرا للشعبية الكبيرة التي يحظى بها الأمير الراحل.

ووجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإطلاق اسم الأمير الراحل والشاعر، بدر بن عبدالمحسن، على إحدى طرق مدينة الرياض، وفقا لقناة "الإخبارية" الرسمية.

وكان الأمير بدر بن عبدالمحسن، الذي يُعتبر أحد رواد الشعر في الخليج، قد تُوفي في مايو/أيار الماضي عن عمر يُناهز الـ75 عاما بعد صراع مع المرض.