(CNN) -- طلب البيت الأبيض من إسرائيل المزيد من المعلومات حول الغارة الجوية على مدرسة تديرها الأمم المتحدة في وسط غزة، والتي أفادت التقارير أنها أسفرت عن مقتل 40 شخصا على الأقل.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، لشبكة CNN، الخميس، إن إدارة جو بايدن "ليس لديها تحقق مستقل لما حدث بالضبط، لكنها تتحدث مع الإسرائيليين لمحاولة التوصل إلى فهم أفضل".

وأضاف أن إسرائيل "لديها الحق في ملاحقة حماس ولكن كيف يفعلون ذلك مهم"، وتابع: "نحن نعلم أن حماس تلجأ إلى منشآت مدنية وتحفر أنفاقا تحت المنازل وأشياء من هذا القبيل".

وتابع: "من الواضح أننا لا نريد أن نرى أي خسائر في صفوف المدنيين على الإطلاق لذا فنحن نحاول الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات من الإسرائيليين".

ووجد تحليل لشبكة CNN أن الغارة الجوية على مدرسة الأمم المتحدة نُفذت باستخدام سلاح أمريكي الصنع.

ودافع الجيش الإسرائيلي عن الغارة، وقال المتحدث باسم الجيش دانييل هاغاري إن الاستخبارات الإسرائيلية تعتقد أن مقاتلي "حماس" الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول على إسرائيل كانوا يعملون من داخل ثلاث فصول دراسية.

وفي وقت سابق، قال متحدث عسكري إسرائيلي آخر، بيتر ليرنر، للصحفيين إن الجيش "ليس على علم بأي خسائر في صفوف المدنيين".

ولا تستطيع CNN التحقق بشكل مستقل من أي من هذه الادعاءات الصادرة عن الجيش الإسرائيلي.