القدس (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه تم تحرير 4 رهائن إسرائيليين في عملية عسكرية خاصة في مخيم النصيرات للاجئين بقطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، السبت، إنه تم تحرير الرهائن، نوا أرغاماني (25 عاما)، وألموغ مائير جان (21 عاما)، وأندريه كوزلوف (27 عاما)، وشلومي زيف (40 عامًا) من موقعين منفصلين في مخيم النصيرات للاجئين في غزة.

وتم اختطاف الأربعة جميعا من مهرجان نوفا الموسيقي في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفقا للجيش الإسرائيلي.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنهم "في حالة طبية جيدة، وتم نقلهم إلى مركز تل هشومير الطبي (شيبا) لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية".

وتشهد منطقة النصيرات ودير البلح والزوايدة وسط قطاع غزة، السبت، غارات جوية وقصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا، فيما أكد الجيش الإسرائيلي أنه يقوم بعملية جارية.