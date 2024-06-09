دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأت مصر في تنفيذ خطة لتنويع مصادر استيراد الغاز الطبيعي اللازم لسد احتياجات البلاد لإنتاج الكهرباء وتشغيل المصانع، واستقبلت وحدة عائمة للغاز الطبيعي المسال من إحدى الشركات النرويجية، تمهيدًا لاستيراد عدد من الشحنات خلال الشهور القليلة المقبلة، وفق ما أكده مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.

وتعود مصر لاستيراد الغاز للمرة الأولى منذ عام 2018، بعدما عزز اكتشاف حقول جديدة على رأسها حقل ظهر بالبحر المتوسط حجم إنتاج مصر من الغاز لتتحول إلى تصدير الفائض للخارج، وسجلت أعلى كميات تصدير إلى أوروبا خلال عام 2022 وبلغت 8 ملايين طن بحصيلة 8.4 مليار دولار في أعقاب وقف روسيا تصدير الغاز للقارة العجوز.

وبعدها واجهت مصر نقصًا في حجم الإنتاج المحلي من الغاز أرجعه مسؤولون إلى الانخفاض الطبيعي لإنتاج الحقول، مما اضطرها إلى اتخاذ قرار بوقف تصدير الغاز بداية من مايو/أيار الماضي، لسد احتياجات البلاد محطات إنتاج الكهرباء خلال شهور الصيف، التي ترتفع فيها معدلات الاستهلاك.

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، حمدي عبد العزيز، إن مصر ستستقبل وحدة عائمة للغاز الطبيعي "مركب تغويز" خلال 10 أيام مستأجرة من إحدى الشركات النرويجية لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المقرر استيرادها لتأمين الاحتياجات الإضافية للاستهلاك المحلي خلال فترة شهور الصيف.

وتستهدف الحكومة المصرية مواجهة نقص احتياجاتها من الغاز الطبيعي من خلال تكثيف جهود البحث والاستكشاف والإنتاج في البحرين المتوسط والأحمر والصحراء الغربية وخليج السويس، واستثمار بنية تحتية للاكتشافات الجديدة، بحسب تصريحات رسمية لوزير البترول طارق الملا. في وقت تسعى للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لتمثل نسبة 42% من مزيج الطاقة في مصر بحلول عام 2030؛ لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأوضح المتحدث باسم وزارة البترول، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن معدل الاستهلاك المحلي من الكهرباء يرتفع خلال شهور الصيف بسبب ارتفاع درجة الحرارة مما يتطلب تأمين الاحتياجات الإضافية لمحطات إنتاج الكهرباء من الوقود اللازم لتلبية هذا الطلب.

وتطبق الحكومة المصرية، خطة تخفيف الأحمال بقطع الكهرباء لمدة ساعتين يوميًا عن معظم أنحاء البلاد بسبب ارتفاع حجم الاستهلاك المحلي ليفوق حجم إنتاج الكهرباء، وتزايد حجم الاستهلاك خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع درجة الحرارة ليصل حجم الأحمال على شبكة الكهرباء إلى أكثر من 35 ألف ميغا وات، الثلاثاء الماضي، وفق تصريحات تلفزيونية للمتحدث باسم الكهرباء.

وحول تحول مصر من مصدر إلى مستورد للغاز، قال حمدي عبد العزيز، إن مصر تعد مركزًا إقليميًا لتجارة الغاز بمنطقة الشرق الأوسط، وسبق أن صدرت شحنات ضخمة من الغاز للعديد من الأسواق المجاورة، وتوقفت عن التصدير لتلبية الاحتياج المحلي بسبب ارتفاع الطلب خلال شهور الصيف، وبعدها قد تعاود التصدير مرة ثانية بعد انخفاض الطلب المحلي خلال فصل الشتاء.

وبلغ إنتاج مصر من البترول والغاز الطبيعي حوالي 1.73 مليون برميل مكافئ يوميًا خلال عام 2022/2023، وصدرت مصر غاز طبيعي بقيمة 2.5 مليار دولار خلال عام 2023، وفقًا لبيان رسمي لوزير البترول.