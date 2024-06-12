الكويت تسجّل أكثر من 35 وفاة للآن بحريق منطقة المنقف

الشرق الأوسط
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الكويت تسجّل أكثر من 35 وفاة للآن بحريق منطقة المنقف
صورة ارشيفية تعبيرية لعنصر بالأمن الكويتي Credit: YASSER AL-ZAYYAT/AFP via Getty Images)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات الكويتية، الأربعاء، تسجيل أكثر من 35 حالة وفاة (حتى كتابة هذا التقرير) وذلك في حريق شب في منطقة المنقف.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية على لسان مدير الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية اللواء عيد العويهان.

وأضاف اللواء العويهان أن 15 مصابا نقلوا إلى المستشفيات بينهم 4 وفيات ويجري الإحصاء الدقيق بعد استكمال المعاينة الفنية المطلوبة.

ونشرت وزارة الإعلام الكويتية مقطع فيديو من موقع الحريق بتدوينة على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا).

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