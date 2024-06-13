دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اعتذر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن عدم تمكنه من حضور قمة مجموعة السبع التي ستعقد في إيطاليا يوم 14 يونيو/ حزيران الجاري.

وقال الأمير محمد بن سلمان، في برقية بعثها إلى رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني إنه "لن يتمكن من المشاركة في القمة لوجود ارتباطات تحول دون ذلك تتعلق بالإشراف على أعمال موسم الحج"، وأكد على "عمق" العلاقات بين بلاده وإيطاليا، و"تمنى النجاح لأعمال هذه القمة"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، الأربعاء.

وكان ولي العهد السعودي بعث برقية شكر لميلوني بشأن الدعوة التي تلقاها من دولتها للمشاركة في جلسة التواصل لقمة مجموعة السبع، وفقا لـ"واس".