مرتديا لبس "الإحرام".. السيسي يغادر المدينة المنورة إلى مكة لأداء الحج

الشرق الأوسط
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مرتديا لبس "الإحرام".. السيسي يغادر المدينة المنورة إلى مكة لأداء الحج
Credit: Sean Gallup/Getty Images)

(CNN)-- غادر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المدينة المنورة بعد أن صلى في المسجد النبوي وزار قبر الرسول، متجها إلى مكة لأداء مناسك الحج، وفقا لفيديو نشرته قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية الجمعة. 

وظهر السيسي في المقطع مرتديا زي الإحرام وكان بوداعه أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز. 

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ويتجه الرئيس المصري إلى مكة لأداء مناسك الحج حسبما أعلنت الرئاسة المصرية في بيان نشرته الخميس. 

وزار الرئيس المصري المسجد النبوي في المدينة المنورة بعد وصوله إلى المملكة كما أجرى زيارة لقبر النبي محمد. 

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