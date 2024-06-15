بالصور.. بياض الحجيج يكسو جبل الرحمة في يوم عرفة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—اكتسى جبل الرحمة في مدينة مكة السعودية بالبياض، بعد أن قصده آلاف الحجاج منذ الساعات الأولى لصباح السبت وذلك في يوم عرفة أو عرفات والذي يعتبر "ركن الحج الأعظم".

Credit: FADEL SENNA/AFP via Getty Images)

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية، يتكون جبل الرحمة من "أكمة صغيرة مستوية السطح وواسعة المساحة مشكلة من حجارةٍ صلدةٍ ذات لون أسود كبير الحجم، ويقع إلى الناحية الشرقية من جبل عرفات بطولٍ يبلغ 300 متر، ومحيطه 640 مترًا وترتفع قاعدة الجبل عن الأرض المحيطة به بمقدار 65 مترًا وتوجد على قمة الجبل شاخصٌ يبلغ ارتفاعه 7 أمتار، ويُطلق على هذا الجبل العديد من الأسماء كجبل إلال، وجبل التوبة، وجبل الدعاء، والنابت، وجبل القرين".

Credit: FADEL SENNA/AFP via Getty Images)

وتابع تقرير الوكالة أن "جبل الرحمة يعد واحداً من أشهر جبال مكة ومن أهم مزاراتها، وهو أشهر مكان في مشعر عرفات بعد مسجد نمرة ويقع على الطريق بين مكة والطائف كما أنه من أبرز معالم جبل عرفات".

Credit: FADEL SENNA/AFP via Getty Images)

وذكرت الوكالة: "يتطلع الحجاج إلى الوقوف على جبل الرحمة بعرفات خلال أدائهم مناسك الحج تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وقف عليه وألقى منه خطبة الوداع".