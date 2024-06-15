الجيش الأمريكي يعلن سبب نقل "رصيف مساعدات غزة" إلى ميناء أشدود مؤقتا

(CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الجمعة، أنه سيتم تحريك الرصيف المؤقت الذي يوصل المساعدات إلى غزة من موقعه على شاطيء غزة وسحبه مرة أخرى إلى منطقة أشدود في إسرائيل بسبب "التوقعات بارتفاع أمواج البحر".

وقالت "سنتكوم"، في بيان عبر منصة إكس (تويتر سابقا): "تعد سلامة أفراد الخدمة أولوية قصوى، كما أن نقل الرصيف بصورة مؤقتة سيمنع حدوث أي أضرار هيكلية ممكن أن تنجم نتيجة ارتفاع مستوى البحر".

وأضافت: "لم يتم اتخاذ قرار نقل الرصيف مؤقتا بسهولة ولكنه ضروري لضمان استمرار ديمومة الرصيف المؤقت في تقديم المساعدات في المستقبل، سيتم إعادة تثبيت الرصيف بسرعة على ساحل غزة بعد إنقضاء فترة ارتفاع مستوى البحر واستئناف تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وذكرت: "منذ 17 مايو/أيار، تم تسليم أكثر من 3500 طن من المساعدات عبر الرصيف البحري لتسليمها إلى المنظمات الإنسانية".

كانت شبكة CNN ذكرت، في وقت سابق من الجمعة، أن الجيش الأمريكي يخطط لتفكيك الرصيف مؤقتا وإعادته إلى إسرائيل وسط مخاوف من أن الأمواج قد تحطمه مرة أخرى بعد أيام قليلة من استئناف عمليات توصيل المساعدات، وفقا للعديد من المسؤولين الأمريكيين.

وستكون هذه هي المرة الثانية خلال أسابيع التي يتم فيها إعادة تفكيك الرصيف وإعادته إلى ميناء أشدود الإسرائيلي.