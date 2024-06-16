دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي في المملكة العربية السعودية، عبدالرحمن السديس، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أبرزوا ما دعا به للفلسطينيين من الحرم المكي وذلك بعد يوم من التفاعل على ما قاله ماهر المعيقلي بخطبة عرفة عن الفلسطينيين.

وقال السديس في خطبته عن الفلسطينيين والتي نشرت مقتطفات منها موقع رئاسة شؤون الحرمين: "معاشر الحجيج الميامين، تنعمون في هذا اليوم السعيد المبارك في نفحات الابتهاج والسرور والألفة والحبور والتزاور والاغتباط والأنس والنشاط وذلك فضل الله عليكم ورحمته، ولكن لا يحملنا ذلك على تناسي مآسي إخواننا المستضعفين وأحبتنا المكلومين في فلسطين وأكناف المسجد الأقصى حيث يعانون الدمار والحصار والتشريد والتقتيل والطغيان والتنكيل.."

وتابع السديس: "لا نشكو إلى لله أوصابنا فسود النوائب لطالما أسفرت عن نيل الأماني والرغائب، والخطب الجلل بريد لأزكى الأمل بإذن الله عز وجل.."

ويتوافد الحجاج إلى مشعر منى مع بزوغ فجر الأحد، العاشر من شهر ذي الحجة (بالتقويم الهجري)، بعد أن أدّوا الركن الأعظم من أركان الحج، ثم باتوا في "مزدلفة".