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إسرائيل.. القبض على 9 أشخاص خلال مظاهرة ضد الحكومة.. والشرطة تصدر بيانا

الشرق الأوسط
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إسرائيل.. القبض على 9 أشخاص خلال مظاهرة ضد الحكومة.. والشرطة تصدر بيانا
جانب من المظاهرة المعارضة للحكومة الإسرائيلية Credit: MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images

(CNN)-- أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الاثنين، القبض على 9 أشخاص، على الأقل، خلال مظاهرة معارضة للحكومة في القدس.

وقال متحدث باسم الشرطة، في بيان: "تم القبض على بعض المتظاهرين التسعة للاشتباه في مهاجمتهم لرجال الشرطة وتعطيلهم، كما تم القبض على 4 للاشتباه في إشعال النار ".

وأضاف أن "هناك أيضا حالات لهجمات على الضباط، حيث أصيب بعضهم بجروح طفيفة، وكذلك حالات لإشعال النار في الطرق، واختراق الأسوار".

وتابع: "بعد تحول الوقفة الاحتجاجية إلى اضطرابات وشغب عنيف، أعلن ضابط عدم قانونية الاحتجاج وأمر بتفريق المتظاهرين ولكن بعضهم لم يلتزموا بالأمر".

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وتجمع آلاف الأشخاص في احتجاجات مناهضة للحكومة ولرئيسها بنيامين نتنياهو في القدس.

وقالت الشرطة إن بعض المتظاهرين "حاولوا اختراق" الحواجز المخصصة قانونا لمنطقة الاحتجاج حول منطقة الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) لمحاولة الاقتراب من مقر إقامة نتنياهو.

ومنذ هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، اندلعت العديد من الاحتجاجات ضد الحكومة حيث دعا المتظاهرون إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يسمح بعودة جميع الرهائن المحتجزين في غزة وإجراء انتخابات مبكرة.

وقالت الشرطة إنه " سيسمح للاحتجاج وحرية التعبير وفقا للقانون، ولكن لن يسمح بانتهاك النظام العام وأعمال الشغب".

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