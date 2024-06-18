دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الأردنية إصدارها 41 تصريحًا لدفن حجاج أردنيين في مكة، بعد أن فارقوا الحياة خلال أدائهم مناسك الحج.

وقال مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير سفيان القضاة، إن "فريق القنصلية العامة الأردنية المتواجد في مكة ضمن خلية الأزمة التي شكلتها الوزارة قام بإصدار 41 تصريح دفن لحجاج أردنيين ليتم دفنهم، رحمهم الله، في مكة المكرمة بناءً على رغبة ذويهم، وهم جميعهم ليسوا من ضمن بعثة الحج الأردنية الرسمية"، حسب بيان لوزارة الخارجية.

وأوضح السفير سفيان القضاة أن الحجاج الأردنيين توفوا "إثر تعرضهم لضربات شمس جراء موجة الحر الشديدة".

وقال إن الخلية التي شكلتها وزارة الخارجية الأردنية، "تتابع عمليات البحث عن الحجاج المفقودين وتأمين عودتهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن"، إضافة إلى "نقل جثامين من يرغب ذويهم بنقلهم إلى المملكة وعلى نفقة الحكومة الأردنية".

ودعا السفير القضاة الأردنيين الذين يؤدون مناسك الحج وذويهم إلى الاتصال بالأرقام والمنافذ التي أتاحتها وزارة الخارجية، لطلب المساعدة أو الإبلاغ عن المفقودين أو الترتيب لنقل الجثامين في حالات الوفاة.

كانت دول عربية وإسلامية، بينها مصر والأردن وتونس والجزائر والمغرب وإيران، أعلنت وفاة عدد من حجاجها، بسبب موجة حر قياسية تزامنت مع ختام موسم الحج. وأطلقت السلطات السعودية تحذيرات من الموجة الحارة.