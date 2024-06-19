دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهدت دولة الكويت انقطاعات في التيار الكهربائي عن عدد من المناطق، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بانقطاع الكهرباء في عدد من مناطق الكويت، الأربعاء، مرجحة أنه "ناتج عن زيادة الأحمال جراء ارتفاع درجات الحرارة".

وقالت وزارة الكهرباء، في بيان عبر منصة إكس، الأربعاء، إن "انقطاع التيار الكهربائي عن بعض الأجزاء في مناطق المحافظات الست نتيجةً لعدم قدرة محطات توليد الطاقة الكهربائية على استيفاء الطلب المتزايد على الأحمال الكهربائية خلال فترة الذروة".

ودعت الوزارة إلى ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء في أوقات الذروة ما بين الساعة 11:00 صباحًا وحتى الساعة 5:00 عصرًا.

ونقلت صحيفة الراي الكويتية عن مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء قولها إن انقطاع التيار عن "نحو 40 منطقة"، سببه "خروج وحدة توليد كهرباء في محطة الزور الجنوبية بقدرة 300 ميغاواط".

في وقت سابق الأربعاء، أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة ما بين 51 و52، في معظم المناطق البرية في البلاد، بسبب كتلة هوائية حارة.

من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية الكويتية تحذيرًا إلى قائدي السيارات بعد انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق، توقف عمل إشارات المرور الضوئية.

في بيان قصير لها، الأربعاء، قالت إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية، إنه "نظرًا لانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق، وما ترتب عليه من توقف إشارات المرور الضوئية في بعض التقاطعات، قامت الإدارة العامة للمرور على الفور بتوفير دوريات مرورية لإدارة تلك التقاطعات".

ودعت إدارة المرور "مستخدمي الطريق بضرورة الحيطة والحذر واتباع إرشادات رجال الأمن حفاظاً على سلامة الجميع".