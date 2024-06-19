بعد سجال في مجلس الأمن.. أنور قرقاش يعلق على ما قاله مندوب السودان

(CNN)-- قال أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، إن بلاده مهتمة بوقف الحرب والعودة إلى المسار السياسي في السودان، رافضًا اتهامات مندوب الخرطوم خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء.

وكتب قرقاش، في تدوينة عبر حسابه في منصة إكس، الأربعاء: "في الوقت الذي تسعى فيه الإمارات إلى تخفيف معاناة الأشقاء السودانيين يصر أحد أطراف الصراع على خلق خلافات جانبية وتفادي المفاوضات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية".

وأضاف مستشار الرئيس الإماراتي: "اهتمامنا وقف الحرب والعودة للمسار السياسي، اهتمامهم تشويه موقفنا عوضًا عن وقف هذه الحرب".

وقع سجال كلامي بين مندوب الإمارات، محمد أبو شهاب ونظيره السوداني، الحارث إدريس، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في السودان، الثلاثاء، مثيرة عاصفة من ردود الفعل الرسمية في البلدين.

حدث السجال عندما اتهم مندوب السودان دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم "مليشيات الدعم السريع"، وأن الخرطوم لديها "أدلة على ذلك". وهو ما وصفه مندوب الإمارات بأنه "اتهامات زائفة" ضد بلاده "لتشتيت الانتباه عن الانتهاكات الخطيرة التي تحدث على الأرض، لن يكون هناك نصر أو تسوية عسكرية للنزاع في السودان وإن طاولة المفاوضات هي السبيل الوحيد للتسوية".

منذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يشهد السودان حربًا بين الجيش السوادني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أسفرت عن مقتل راح ضحيتها 15 ألف شخص، ونزوح ولجوء الملايين، حسب الأمم المتحدة.

وفي نهايات مايو/أيار الماضي، حذرت 19 منظمة إنسانية دولية من "مجاعة وشيكة" في السودان، حال واصلت أطراف الصراع منع وعرقلة الجهود الإغاثية للوكالات الإنسانية.