واشنطن، الولايات المتحدة (CNN)-- كشفت مصادر أمريكية، في تصريحات لشبكة CNN، الخميس، أن المسؤولين الأمريكيين لديهم مخاوف جدية من أنه في حالة نشوب حرب شاملة بين إسرائيل وجماعة "حزب الله" اللبنانية، فإن الجماعة المدعومة من إيران قد تنهك الدفاعات الجوية الإسرائيلية في الشمال، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي "القبة الحديدية" الذي يتم التباهي به كثيرًا.

وقالت المصادر إن المخاوف، التي قال المسؤولون الأمريكيون إن إسرائيل أبلغتهم بها أيضًا عن أن القبة الحديدية قد تكون عرضة لترسانة حزب الله الضخمة من الصواريخ والطائرات بدون طيار، تتزايد مع إشارات إسرائيل بشكل متصاعد للمسؤولين الأمريكيين إلى أنها تستعد لغزو بري وجوي في لبنان.

وأضافت المصادر أن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا الولايات المتحدة أنهم يخططون لنقل الموارد من جنوب غزة إلى شمال إسرائيل استعدادًا لهجوم محتمل ضد حزب الله.

وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن: "نقدر أن بعض بطاريات القبة الحديدية على الأقل سوف تنفد".

وقال مسؤول إسرائيلي إن ذلك سيكون أكثر احتمالا إذا نفذ حزب الله هجوما واسع النطاق باستخدام أسلحة موجهة بدقة، وهو ما قد يشكل تحديا لنظام القبة الحديدة في التصدي له. ويقوم حزب الله بتخزين ذخائر وصواريخ موجهة بدقة من إيران منذ سنوات، وهو ما أثار مخاوف إسرائيل مرارا وتكرارا.

في وقت سابق من الشهر الجاري، أصدر حزب الله مقطع فيديو يُزعم أنه يُظهر طائرة بدون طيار تضرب وتلحق أضرارًا ببطارية القبة الحديدية في قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل. وذكرت الصحافة الإسرائيلية أن هذه هي المرة الأولى الموثقة التي يتم فيها ضرب النظام بنجاح.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ليس على علم بأي ضرر في النظام. لكن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا الولايات المتحدة أنهم يعتقدون أن القبة الحديدية قد تكون عرضة للخطر، خاصة في شمال إسرائيل، وقد فوجئوا بمدى تعقيد ضربات حزب الله حتى الآن، حسبما قال مصدران أمريكيان.

وقال مصدر مطلع على التهديد إن مصدر القلق الرئيسي هو استخدام حزب الله لعدد كبير من الذخائر والصواريخ الموجهة بدقة.

ونشرت جماعة "حزب الله" أيضًا مقطع فيديو مدته 9 دقائق الأسبوع الجاري، يُزعم أنه تم التقاطه بطائرة بدون طيار، يظهر مواقع عسكرية إسرائيلية حساسة في عدة مدن إسرائيلية.

وأقر مسؤول أمريكي آخر في تصريحات لـCNN أنه في حالة نشوب حرب شاملة، فإن الدعم الذي ستحتاجه إسرائيل بشدة هو أنظمة دفاع جوي إضافية وتجديدات القبة الحديدية، والتي ستوفرها الولايات المتحدة. بينما رفض الجيش الإسرائيلي التعليق.

تعتبر القبة الحديدية أساسية للدفاع عن إسرائيل، وقد أنفقت الحكومة الأمريكية أكثر من 2.9 مليار دولار على البرنامج، وفقًا لخدمة أبحاث الكونغرس. وقال الجيش الإسرائيلي إن النظام حقق نسبة نجاح بلغت 95.6% خلال إطلاق الصواريخ من قبل حركة الجهاد الإسلامي العام الماضي، لذلك إذا تغلب حزب الله على الدفاعات الصاروخية الإسرائيلية، فإنه سيشكل خطرا كبيرا على حياة العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.