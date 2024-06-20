(CNN) -- قال مسؤولان أمريكيان، لشبكةCNN، الأربعاء، إنه تمت إعادة الرصيف الذي تنقل عليه المساعدات إلى غزة مجددا، وذلك بعد عدة أيام من تفكيكه للمرة الثانية بسبب الظروف الجوية.



وهذه هي المرة الثانية التي يتم إعادة ربط الرصيف التابع للجيش الأمريكي بشاطئ غزة، وكانت المرة الأولى بعد أن تضرر بسبب الأمواج العاتية، والآن بعد أن تم فكه تحسبا لتقلبات الطقس التي يمكن أن تلحق الضرر به مرة أخرى.

وذكرت شبكة CNN سابقًا أن المحادثات حول الرصيف لإيصال المساعدات إلى غزة بدأت قرب نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، في أعقاب هجوم "حماس" على إسرائيل والحملة الإسرائيلية على القطاع ردا على الهجوم.

وبدأ البيت الأبيض في استكشاف الخيارات بما في ذلك جدوى الرصيف المؤقت، والذي كان يعتبر محفوفًا بالمخاطر في ذلك الوقت بسبب الظروف الجوية في ذلك الوقت من العام وعمليات الجيش الإسرائيلي.

وتمت إعادة النظر في الفكرة خلال يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط عندما أصبحت الحاجة إلى تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة أكثر إلحاحاً.

وتم الإعلان عن الرصيف رسميًا في مارس/ آذار من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي قال في خطابه عن حالة الاتحاد إنه يوجه الجيش لبناء رصيف مؤقت قبالة ساحل غزة.

وبدأت الولايات المتحدة في بناء الرصيف والجسر في إبريل/نيسان، وبدأت العمل في 17 مايو/أيار ولكن بعد أسبوع واحد فقط، توقفت العمليات بسبب الطقس وبعد يومين من ذلك، أدت الأمواج إلى انهيار الرصيف وتم سحبه إلى ميناء أشدود الإسرائيلي.