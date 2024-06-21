الأردن يعلن ارتفاع عدد الوفيات بين حجاجه ويكشف تطورات وضع المفقودين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج الأردنيين، ممن ليسوا ضمن بعثة الحج الأردنية الرسمية، إلى 75 حالة وفاة، إثر تعرضهم لضربات شمس، حسبما أوردت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية بالوزارة، السفير سفيان القضاة في بيان، أنه "تم إصدار 68 تصريح دفن لحجاج أردنيين ليتم دفنهم في مكة، بناء على رغبة ذويهم، وأن العمل جار على إصدار 7 تصاريح دفن أخرى".

وقال القضاة إن "الجهات السعودية المعنية باشرت إجراءات دفن الحجاج الذين توفاهم الله، من غسل للجثامين وتكفينها والصلاة عليها ومن ثم دفنها، كما قامت الجهات السعودية المعنية بإصدار 47 شهادة وفاة للحجاج الأردنيين، حتى الآن"، بحسب الوكالة.

وأضاف القضاة أنه "قد تم العثور على 96 حاجًا أردنيًا من بين 110 مسجلين ضمن قوائم الحجاج الأردنيين المفقودين، وفقًا لقاعدة البيانات التي أعدتها المديرية منذ بدء التبليغ عن فقدان ووفاة عدد من الحجاج الأردنيين؛ بينهم 27 يرقدون على أسرة الشفاء في المستشفيات السعودية، و15 آخرين بحالة حرجة، ويجري التنسيق لنقلهم لتلقي العلاج في المملكة، فور أن تسمح حالتهم الصحية بذلك، علماً بأن فريق القنصلية العامة الأردنية في جدة والمتواجد حالياً في مكة قام بزيارة جميع المرضى والاطمئنان على صحتهم"، طبقا لما نقلت عنه وكالة "بترا".

وأكد القضاة أن "مديرية العمليات والشؤون القنصلية وفريق القنصلية العامة الأردنية المتواجد في مكة، على تواصل مستمر مع ذوي الحجاج الأردنيين الذين توفاهم الله، ومع ذوي المفقودين، وأن فريق القنصلية العامة الأردنية المتواجد في مكة لا يزال يقوم بتقديم الخدمات القنصلية للحجاج الذين تم العثور عليهم ومتابعة أوضاعهم الصحية مع السلطات السعودية المختصة، ويقوم بزيارة الحجاج الأردنيين في المستشفيات للاطمئنان على سلامتهم ومتابعة أوضاعهم".

وأردف القضاة في البيان أن "عمليات البحث لا تزال جارية عن 7 حجاج أردنيين مفقودين، بجهود مشتركة من الخلية التي شكلتها الوزارة، والتي تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع القنصلية العامة الأردنية في جدة والسفارة الأردنية في الرياض وبعثة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية للحج، ومع السلطات السعودية المختصة"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية.