(CNN) -- قال مصدران، لشبكة CNN، إن الأمم المتحدة قدمت لمنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية إجراءات يجب اتخاذها لتخفيف المخاطر قبل استئناف عمل الرصيف العسكري الأمريكي الذي يوصل المساعدات لقطاع غزة.

وأضاف مصدر أن هذه الإجراءات تم عرضها، هذا الأسبوع، وذكر المصدر الآخر أن هناك جهودا مكثفة جارية للتأكد من استيفاء الإجراءات التي لم يذكر تفاصيلها.

وقالت مديرة برنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، الخميس، إنهم ينتظرون الحصول على تصريح من إدارة السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة لاستئناف نقل المساعدات عبر الرصيف.

وأضافت ماكين، في مقابلة مع موقع المونيتور: "لم نحصل على التصريح بعد، لذلك أعتقد أنهم ما زالوا يجرون مناقشات مع الإسرائيليين حول هذا الموضوع، ونحن أيدينا مقيدة الآن، لأننا ببساطة لا نستطيع الدخول".

وتابعت: "دعونا نكون واضحين للغاية: نحن مستعدون وقادرون ويمكننا العمل على نطاق واسع عندما نحصل على الضوء الأخضر".

وتوقفت عمليات التوزيع مؤقتا في انتظار المراجعة الأمنية الشاملة منذ أسبوع ونصف تقريبا بعد عملية عسكرية إسرائيلية لاستعادة 4 رهائن أسفرت عن مقتل العشرات من الفلسطينيين، وانتشرت شائعات حول استخدام الرصيف في العملية العسكرية والتي تم نفيها تماما.