دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة له مع رئيس الوزراء الأثيوبي، آبي أحمد وسط تساؤلات عن مساهمة شركته ببناء سد النهضة.

وبدأ الأمر بتدوينة للصورة نشرها صاحب حساب "اسيراسورات" على منصة أكس (تويتر سابقا) قائلا بتعليق: "هل تعلم عزيزي المواطن المغفل ان شركات ساويرس من الشركات التي ساهمت في بناء سد النهضة باسم البزنس"، قبل أن يضيف صاحب حساب "citizen X" حساب نجيب ساويرس على التدوينة قائلا: "صحيح الكام دا؟"

ورد ساويرس بتدوينة على صفحته بمنصة أكس: "كذب طبعا والسؤال نفسه معيب! الصورة حقيقية بس من 6 سنيين!".

ويذكر أن سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار هو مشروع كهرومائي ضخم، يمتد على طول نهر النيل لتوليد ما يكفي من الكهرباء لتزويد المنطقة بأكملها بالطاقة، حوالي 6 آلاف ميغا وات، لكن السد، ليس أمراً متقبلاً بين جيران إثيوبيا، مصر والسودان وسط جدال مستمر عن الحصص المائية لكل من الدول المعنية.