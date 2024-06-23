مصر تعلن زيادة معدل انقطاع الكهرباء ساعة إضافية في هذا الوقت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول في مصر، الأحد، زيادة فترة تخفف أحمال التيار الكهربائي لساعة إضافية في يومي الأحد والاثنين فقط، ليصبح 3 ساعات بدلا من ساعتين خلال هذين اليومين.

وأضافت الوزارتان في بيان نشرته صفحة مجلس الوزراء المصري على "فيسبوك": "أنه نظرا لزيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء، نتيجة الموجة الحارة شديدة الارتفاع، وبالتالى زيادة استهلاك الغاز المولد للطاقة، فسيتم زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم وغدا فقط، لساعة إضافية".

وأوضح البيان أن ذلك يأتي "من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية لمحطات إنتاج الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية".

وكان نقص الغاز الطبيعي في شبكات تداول الغاز الإقليمية في مصر، تسبب مؤخرا في زيادة مدة انقطاع الكهرباء إلى 3 ساعات، الثلاثاء، حسب بيان رسمي، فيما توقفت إمدادات عدد من شركات الأسمدة والكيماويات عن الإنتاج وغلق مصانعها وفق بيانات منفصلة للبورصة المصرية.