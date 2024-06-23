(CNN)-- ارتفع العدد الرسمي للوفيات بين الحجاج لهذا العام، إلى ما يقرب من 500 شخص. وتم أداء فريضة الحج في مكة عام 2024، وسط ظروف مناخية قاسية شهدت ارتفاع درجات الحرارة باستمرار فوق المتوسط، ووصلت إلى 49 درجة مئوية (120 درجة فهرنهايت).

ولا يزال العدد الدقيق للوفيات غير واضح ومن المتوقع أن يرتفع أكثر من ذلك بكثير، حيث أعلنت كل دولة بشكل مستقل عن حدوث وفيات بين مواطنيها الحجاج.

وقال شهود عيان إن فقدان المصلين للوعي، أصبح أمرًا معتادًا خلال الحدث الديني الجماعي.

وشارك أكثر من 1.8 مليون شخص في موسم الحج هذا العام، وهو أحد أكبر التجمعات الدينية في العالم، وفقًا للهيئة العامة السعودية للإحصاء. تطلب المملكة العربية السعودية من كل حاج الحصول على واحدة من 1.8 مليون رخصة متاحة للوصول بشكل قانوني إلى مكة. يمكن أن تكلف هذه التراخيص عدة آلاف من الدولارات الأمريكية. عادة لا يسافر الحجاج غير المرخصين في حافلات سياحية منظمة مكيفة أو يسهل الوصول إلى إمدادات المياه والغذاء.

ولقي ما لا يقل عن 14 حاجا ماليزيا، و165 إندونيسيا، و75 أردنيا، و35 باكستانيا و49 تونسيا، و11 إيرانيا، و98 هنديا حتفهم، وفقا للسلطات في كل دولة. وقالت وزارة الخارجية الأردنية إن 27 أردنيًا آخرين يُعالجون في المستشفى، وما زال حوالي 14 في عداد المفقودين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن العديد من المواطنين الأمريكيين لقوا حتفهم أثناء أداء فريضة الحج لكنها لم تقدم رقما. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "يمكننا أن نؤكد وفاة العديد من المواطنين الأمريكيين في المملكة العربية السعودية، نقدم خالص تعازينا للعائلات على خسارتهم"، مضيفًا أن الوزارة مستعدة لتقديم المساعدة القنصلية.

وقال الهلال الأحمر الإيراني، الأربعاء، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، إن عشرات الإيرانيين نُقلوا إلى المستشفى أيضًا بسبب ضربات الشمس وظروف أخرى.

ووفقا لإحصائيات شبكة CNN، فإن هذا يرفع آخر عدد رسمي للوفيات في موسم الحج هذا العام إلى 480 على الأقل.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى أكثر من ذلك بكثير، حيث لم تنشر السعودية ومصر أرقامًا رسمية بعد. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومات على علم فقط بالحجاج الذين قاموا بالتسجيل وسافروا إلى مكة كجزء من حصة بلادهم – ويخشى وقوع المزيد من الوفيات بين الحجاج غير المسجلين.

وقالت الحكومة السعودية، الاثنين، إن أكثر من 2700 شخص تلقوا العلاج من ضربات الشمس. وفي الوقت نفسه، لجأ المئات من الأشخاص إلى وسائل التواصل الاجتماعي للنشر حول فقدان أحبائهم.

وفي حين أن الوفيات بين الحجاج ليست غير شائعة (كان هناك أكثر من 200 حالة في العام الماضي)، فإن حج هذا العام جاء وسط درجات حرارة مرتفعة بشكل خاص.

ويتغير موسم الحج كل عام حسب التقويم الإسلامي (الهجري)، وقد وقع هذا العام في شهر يونيو، وهو أحد أكثر الشهور حرارة في المملكة. ويحدث بعد شهرين وعشرة أيام من انتهاء شهر رمضان، خلال شهر ذي الحجة. ولأن التقويم الإسلامي قمري وأقصر من التقويم الغريغوري، فإن توقيت الحج على التقويم الغريغوري يتغير قليلاً كل عام.