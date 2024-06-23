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فيديو فلسطيني مربوط على مقدمة جيب عسكري إسرائيلي يثير تفاعلا والجيش الإسرائيلي يعلق

الشرق الأوسط
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فيديو فلسطيني مربوط على مقدمة جيب عسكري إسرائيلي يثير تفاعلا والجيش الإسرائيلي يعلق
صورة أرشيفية تعبيرية لسيارة جيب عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي Credit: JAAFAR ASHTIYEH/AFP via Getty Images)

(CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر السبت، مقطع فيديو يظهر شابا فلسطينيا مصابا ممددا على مقدمة سيارة جيب عسكرية إسرائيلية أثناء مرورها في أحد أحياء مدينة جنين بالضفة الغربية، الأمر الذي أثار تفاعلا.

ويبدو الرجل ملقى على غطاء محرك السيارة أثناء مرورها بسيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني الذي قال إن قوات الجيش الإسرائيلي منعت طواقمه من تقديم الإسعافات الأولية لمصاب في منطقة جبارات في جنين.

قال الجيش الإسرائيلي، السبت، إن قواته انتهكت "الأوامر وإجراءات العمل القياسية" بعد تداول المقطع فيديو، مضيفا في بيانه أن "سلوك القوات في مقطع الفيديو الخاص بالحادث لا يتوافق مع قيم الجيش الإسرائيلي، وسيتم التحقيق في الحادث والتعامل معه على هذا الأساس".

وتابع الجيش الإسرائيلي قائلا إن الحادث وقع صباح السبت خلال عمليات مكافحة الإرهاب لإلقاء القبض على مشتبه بهم في منطقة وادي برقين، وأن الرجل الجريح هو مشتبه به أصيب وتم القبض عليه بعد تبادل لإطلاق النار.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن الرجل نُقل إلى الهلال الأحمر لتلقي العلاج الطبي.

ويشار إلى أن حالة الرجل وهويته الحالية غير معروفة.

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