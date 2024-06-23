دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هاجم وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، زياد المكاري، الأحد، مقالا نشرته صحيفة بريطانية، زعم وجود صواريخ ومتفجرات يخزنها حزب الله اللبناني في مطار بيروت الدولي، حسبما نقلت عنه الوكالة الوطنية اللبنانية الأنباء.

وقال زياد المكاري في البيان: "مجددا، نجد أنفسنا أمام أخبار لا تمتّ إلى الصدقية بصلة، غايتها توتير الأجواء. واليوم طالعتنا صحيفة التلغراف البريطانية بنموذج منها في مقال تحت عنوان: (حزب الله يخزن صواريخ ومتفجرات في مطار لبنان الرئيسي، وفقاً لمبلغين)".

وأضاف بيان الوزير اللبناني: "من باب الحرص على أمن البلد وعلى سلامة المواطنين اللبنانيين والقاطنين فيه والوافدين إليه من عرب وأجانب، وانطلاقاً من أن المقال ينافي مبادئ الصحافة وأخلاقياتها، ولأن أهدافه غير بريئة، نتوجه إلى الوسائل الإعلامية كافة ونتمنى عليها عدم الاكتفاء بالتنديد بالمقال، بل فضح الأهداف من وراء نشره في هذا الظرف تحديدا"ً.

وأضاف وزير الإعلام اللبناني: "نشجّع وسائل الإعلام كافة على تلبية دعوة وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه، للحضور إلى مطار بيروت في العاشرة والنصف قبل ظهر الاثنين، والتحقّق بأمّ العين من زيف المزاعم الواردة في جريدة التلغراف التي نربأ بها الانزلاق إلى هذه السقطة المهنية التي نرى فيها استثمارا غير مقبول في الوضع المأزوم".

ومن جانبه، نفى وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه تخزين أسلحة في مطار بيروت.

ورد حميه في مؤتمر صحفي من المطار على مقال صحيفة "التلغراف" البريطانية، وقال: "مقال سخيف وأتمنّى على الصحيفة أن تُراجع وزارة النقل البريطانية التي كانت زارت المطار ميدانيا في 22 يناير/كانون الثاني 2024".

ودعا الوزير كل وسائل الإعلام وكل السفراء أو من ينوب عنهم إلى القيام بزيارة ميدانية صباحا في كل المطار، الاثنين. وقال: "نحن بصدد رفع دعوى قضائية بحق الصحيفة، وسنعلن عن تفاصيلها لاحقا"، حسبما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.