دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عقد وزيرا خارجية البحرين وإيران مباحثات، الأحد، بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية أن الوزير عبداللطيف الزياني عقد مباحثات مع نظيره الإيراني علي باقري كني اجتماعًا ثنائيًا في طهران، الأحد، بمناسبة زيارة وزير الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بدعوة من الوزير الإيراني للمشاركة في اجتماع حوار التعاون الآسيوي".

وحسب بيان مشترك للبلدين، أوردته الوكالة، اتفق الجانبان على "إنشاء الآليات اللازمة من أجل بدء المحادثات بين البلدين لدراسة كيفية استئناف العلاقات السياسية بينهما".

كان وزير الخارجية البحريني قد وزار طهران، في مايو/أيار الماضي، لنقل تعازي الملك حمد بن عيسى، في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي توفي جراء سقوط مروحية كان على متنها آنذاك.

في يناير/كانون الثاني 2016، قطعت البحرين علاقاتها الدبلوماسية مع إيران بعد اقتحام محتجين السفارة السعودية في طهران.