دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الأردني مقتل عسكريين اثنين، الأحد، بعد خروج 3 شاحنات عسكرية، ضمن قافلة مساعدات إغاثية إلى غزة، عن مسارها.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للجيش الأردني، في بيان، إنه "وقع حادث تدهور لـ 3 شاحنات عسكرية ظهر اليوم، ضمن قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية متجهة إلى قطاع غزة، نتيجة انحرافها عن مسارها على طريق البحر الميت/ نزول العدسية".

وأضاف المصدر أنه "نتج عن الحادث استشهاد كل من الرقيب عماد عطا عارف العرام والجندي/ 2 يحيى عثمان يحيى الصياح كلاهما من مرتبات مديرية التموين والنقل الملكي، وإصابة اثنين آخرين وحالتهم العامة متوسطة".

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها "مستمرة بإرسال المساعدات الإغاثية الإنسانية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة التي يمرون بها".