دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أُقيمت مراسم تسليم مفتاح الكعبة المشرفة، للسادن الشيخ، عبدالوهاب بن زين العابدين الشيبي ليكون السادن رقم 78 في الإشراف على الكعبة، خلفا للدكتور الراحل صالح الشيبي الذي تُوفي منذ أيام عن عمر ناهز الثمانين عاما.

وجرت المراسم في وقت متأخر، مساء الاثنين، بحسب مقاطع فيديو نشرتها قناة "الإخبارية" السعودية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا.

وبعد تسلمه مفتاح الكعبة، قال الشيخ عبدالوهاب بن زين العابدين الشيبي في تصريحات لـ"الإخبارية": "الله يوفقني للقيام بهذا العمل في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان".

وسلم مفتاح الكعبة ومفتاح مقام النبي إبراهيم للسادن الجديد، الشيخ عبدالرحمن بن صالح بن زين العابدين الشيبي.

ومن جانبه، قال أحد رموز أسرة الشيبي، الشيخ نزار الشيبي: "لا يخفي على الجميع أنه جرت العادة بتسليم مفتاح الكعبة إلى الأكبر سنا في أسرة آل الشيبي، والشيخ عبدالوهاب هو الأكبر سنا، وننتظر أن يصدر الأمر السامي تأييدا لذلك، ليقوم الشيخ عبدالوهاب بأولى مهامه، وهي تسليم ثوب الكعبة وتلبيسها في غرة شهر المحرم"، حسبما نقلت عنه قناة "الإخبارية".

وسادن الكعبة هو الشخص الوحيد الذي يحمل مفتاح الكعبة، والمسؤول عن كل ما يتعلق بشؤونها من تغيير كسوتها وغسلها وتعطيرها بالطيب، وفتحا وإغلاقها.

واختص بنو شيبة منذ عهد النبي محمد بتولي مهمة سدنة الكعبة وحمل مفتاحها والقيام على شؤونها، طبقا لما أفادت قناة "الإخبارية".